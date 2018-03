Togo: Dodji Korokoro espère « un dénouement rapide »

« La présidence de l'Université de Lomé appelle dès lors la communauté universitaire au calme, à la retenue et à la sérénité dans le respect de la présomption d'innocence et la recherche de la vérité.

A travers ce document, prof Kokoroko qui dit être vivement dans l'attente des résultats de l'enquête du SRI (Service de Recherche et d'Investigation), espère que la FSS sera lavée de tout soupçon et exempte de toutes charges éventuelles.

Depuis l'éclatement de cette affaire dite des notes truquées à la FSS (Faculté des Sciences de la Santé) et l'interpellation de professeur Watéba Ihou, et des deux jeunes étudiants, Mlle Léontine Amoudzi Tamekloe et Cédric Yann Foly Dosseh, la première en en Pharmacie, et l'autre en médecine, il est accusé de tous comme ayant été le commanditaire de ces arrestations.

