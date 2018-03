Sénégal: Sidiki Kabba annonce de "nouvelles perspectives" dans 15 domaines de coopération

Devant plusieurs ministres gambiens et sénégalais, Sidi Kaba a insisté sur "la nécessité de créer les conditions propices à la libre circulation des personnes et des biens , afin de favoriser les échanges de diverses natures entre nos deux pays".

Coté sénégalais, l'on peut relever la présence des ministres Augustin Tine (Forces armées), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et Sécurité publique), Ismaïla Madior Fall (Justice), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mame Thierno Dieng (Environnement et Développement durable), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage).

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et son homologue gambien Ouseynu Darboe président cette rencontre à laquelle prennent part plusieurs experts et de hauts fonctionnaires.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Sidiki Kabba a annoncé, lundi, à Banjul, de "nouvelles perspectives" dans 15 domaines de coopération entre le Sénégal et la Gambie.

