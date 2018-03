Cote d'Ivoire: Karaté (Championnat enfants) - Goodluck Jontahan, l'invité-surprise

L'ancien Président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a rehaussé par sa présence le championnat national de karaté réservé aux enfants de 4 à 13 ans, samedi dernier, à la salle polyvalente du Parc des sports de Treichville.

Amoureux du karaté, l'ancien Chef d'Etat, arrivé vers la fin de la compétition, était l'invité de MamadiDiané, homme d'affaires et ancien conseiller spécial du Président Alassane Ouattara, lui-même parrain de la compétition. Un championnat national très disputé et qui a été remporté au classement général par le club La voix du samouraï de Cocody avec 18 médailles (3 médailles d'or, 3 d'argent et 12 de bronze).

Les épreuves de kata (démonstration) et de kumité (combat) étaient au menu de la compétition qui a réuni plus de 500 athlètes issus d'une cinquantaine de clubs. Les gosses ont gratifié le nombreux public d'un beau spectacle. Notamment avec Touré Walamignan Is'haq, Yapi Bernadin, Ossey Ahouty Prince (La voix du samouraï) et Traoré Imane Marie (Kikai Frat Mat). Ils laissent entrevoir beaucoup d'espoir pour le karaté ivoirien qui fait de la formation l'une de ses priorités.

« Rien ne peut réussir sans une bonne formation. La formation, c'est au niveau de la base. La base chez nous, ce sont les enfants, donc nous les organisons. En combat (kumité), ils n'ont rien à envier aux grands. On les met dans le bain pour qu'ils soient aguerris et deviennent les meilleurs demain », a indiqué Me Fanny Aboubacar, président de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associés (Fikda).

Me Daouda Coulibaly, président du comité d'organisation, lui, tire entièrement satisfaction de l'engouement qu'a suscité la compétition et plaide pour une plus grande participation des clubs de l'intérieur. « Chaque année, il y a de l'engouement et nous voulons motiver davantage les clubs de l'intérieur », a-t-il souligné.