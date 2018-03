Mauritanie: Le Président de la République reçoit le ministre adjoint chinois des Affaires étrangères

Le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu en audience, lundi matin, au Palais présidentiel à Nouakchott, M. Chen Xiaodong ministre adjoint chinois des Affaires étrangères actuellement en visite dans notre pays.

A l'issue de cette rencontre, le haut responsable chinois a fait à l'AMI une déclaration dans laquelle il a indiqué que lui et la délégation qui l'accompagne ont eu l'aubaine de rencontrer Son Excellence le Président de la République et que cela a été l'opportunité de transmettre les salutations du Président chinois à Son Excellence et de lui remettre une invitation pour le sommet du forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui se tiendra en septembre prochain à Beijing.

Une invitation que Son Excellence le Président de la République de la République a acceptée confirmant par la même occasion sa présence à cet important sommet, a-t-il dit.

Le Président de la République a exprimé au cours de cette rencontre sa satisfaction quant au développement continu de la coopération mauritano-chinoise depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a plus de 53 ans, a dit le responsable chinois, ajoutant que la Mauritanie a réalisé durant ces dix dernières années la stabilité politique, la croissance économique accélérée et a fait preuve d'une forte présence dans les affaires internationales grâce aux orientations de Son Excellence le Président de la République. Des avancées pour lesquelles nous félicitons la Mauritanie et l'appuyons, a-t-il affirmé.

En Chine, nous considérons, a-t-il dit, la Mauritanie comme étant un pays frère, ami et un partenaire efficace, soulignant que la Chine va poursuivre comme elle l'a fait en permanence son appui au développement en Mauritanie.

Et étant donné que votre pays va abriter le prochain sommet de l'Union africaine, la Chine va apporter comme auparavant son soutien à l'Union Africaine et va continuer dans ce sens, a-t-il conclu.

L'audience s'est déroulée en présence du Directeur de Cabinet du Président de la République, M Ahmed Ould Bahiya et de SEM. Zhang Jianguo, ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie.