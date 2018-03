Lors d'un Atelier d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire, tenu par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, la Directrice et représentante résidente du Programme alimentaire mondial, Lena Savelli, a martelé que «la situation au nord est difficile et que la période de soudure est déjà là et de nombreux ménages ont commencé à en subir les effets».

Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire tient du 12 au 17 mars courant Atelier d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire. Lors de cette rencontre, Lena Savelli Directrice et représentante résidente du Programme alimentaire (Pam), au Sénégal a interpellé tout le monde sur la situation de sécurité alimentaire compliquée au nord du pays. Pour elle, le contexte est marqué par un choc climatique au Sahel. «Les pluies tardives et erratiques notées au Nord au cours de la campagne agricole 2017/2018 vont certainement provoquer une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle assez préoccupante. Il y a deux semaines, j'ai moi-même visité Podor et Matam pour voir la situation des populations du Nord. De mes discussions avec les communautés agricoles touchées par la sécheresse, les pasteurs et les autorités locales, le message était clair.La situation est difficile, la période de soudure est déjà là et de nombreux ménages ont commencé à en subir les effets. Si nous n'agissons pas rapidement, la situation va certainement se détériorer dans les mois à venir et les populations les plus vulnérables en souffriront», alerte la représente du Pam au Sénégal.

Elle soutient que Le PAM, en tant qu'agence des Nations Unies, ne saurait s'éloigner de l'orientation du Gouvernement et s'aligne en conséquence aux stratégies nationales mises en place pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable-ODD. «Le PAM, en collaboration avec nos agences sœurs, la FAO et l'UNICEF, est également prêt à accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre d'une réponse d'urgence notamment au Nord du pays afin de répondre aux besoins immédiats des plus vulnérables ainsi que les défis structurels à plus long terme. Travaillons ensemble et agissons maintenant», dit-elle.