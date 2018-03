«C'est depuis trente-sept ans que le législateur avait donné mandat à l'Union Nationale de la Presse du Congolaise -UNPC-, c'est une première dans l'histoire que cette structure puisse délivrer la carte de presse le même jour de la demande, pour satisfaire les journalistes qui y ont adhéré.

Contrairement à hier, les cartes étaient délivrées après une semaine, voire deux après la demande», a déclaré le président de L'UNPC. Jadis, durant la deuxième République, la carte de presse était délivrée par un service de l'Etat.

Le Président Kasonga Tshilunde de l'UNPC a procédé, lundi 12 mars, au siège de sa structure, dans la commune de la Gombe, à la présentation de l'imprimante offerte par FREE PRESS UNLIMITED. C'était en présence du rapporteur du CSAC, Madame Chantal Kanyembo, des partenaires ainsi que des journalistes. Pour la petite précision, c'est grâce à cette machine que l'impression de la carte devient immédiate.

Le président de l'UNPC, dans son mot adressé à ses convives, parle de progrès et des avancées que sa structure va connaître grâce au don de FREE PRESS UNLIMITED, celui de délivrer la carte au journaliste demandeur le même jour de la demande, dans le but de satisfaire ses confrères qui ont longtemps souffert de la non délivrance à temps de ladite carte. Le président Kasonga a ensuite présenté l'imprimante de la carte de presse et conduit l'impression de la première carte qui a une durée de deux ans soit de 2018 à 2019. Le team leader de FREE PRESS UNLIMITED, LEON VAN DEN BOORGERD était présent pour accompagner la presse congolaise dans cette tâche.

Cette opération va consister à quantifier et à livrer des cartes pour les journalistes en un temps record, a-t-il souligné. Il a renchéri ses propos en disant que la délivrance de la carte de presse pour les journalistes engagés et la carte de stagiaire pour ceux qui font encore le stage ne sont délivrées que par l'UNPC. La demande de la carte peut être initiée par le demandeur de la carte ou l'organe qui l'emploie. Après son mot, et celui du team leader de FREE PRESS UNLIMITED, LEON VAN DEN BOORGERD, le président de l'UNPC a convié tous les participants à assister à l'impression de la première carte de la série 2018-2019.

Le rapporteur du CSAC a procédé à l'impression de la première carte qu'elle a délivrée au président de l'UNPC. Chantal Kanyembo a ensuite livré ses impressions à la presse. Elle a demandé aux journalistes présents d'avoir cette carte professionnelle délivrée par UNPC, qui va leur donner une qualité et éradiquer les fraudes dans le milieu de la presse congolaise, et éviter ceux qui œuvrent de façon illégale. Les journalistes présents se sont réjouis de cet apport à l'avance.