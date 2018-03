Et de poursuivre, "vous rappelant la teneur de l'article 48 du Règlement intérieur du Conseil d'Administration de votre Office, je vous demande d'enjoindre le Directeur Général à la pleine et immédiate application des décisions de votre Conseil". Tel est l'autre son de cloche fourni par les milieux proches du PCA qui estiment que ce denier n'a fait qu'exécuter une instruction du VPM qui, plus est, n'est que la suite logique de l'examen approfondi de ce dossier par la Commission ad hoc dont les conclusions ont été avalisées par le Conseil d'administration dans son ensemble. Découvrez, ci-après, en fac-similés, la lettre du VPM Makila instruisant le PCA Mulengwa.

Les travailleurs, guidés par l'Intersyndicale, s'opposent donc farouchement à cette réintégration. Et pourtant, ce dernier, entendez le Ministre des Transports et Voies de Communication, n'a fait que réagir à un rapport circonstancié faisant état de l'examen des recours des agents révoqués. En effet, par sa lettre référencée N°0319/CAB/VPM/MIN/TC/2018 du 8 mars 2018, le VPM Makila accuse réception du rapport circonstancié lui transmis par le PCA Mulengwa, ayant trait au Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil d'Administration tenue le 19 janvier 2018.

Cadres et agents de l'Office de Gestion du Fret Multimodal sont en grève depuis hier, lundi 12 mars 2018. A la base, la réintégration de certains employés licenciés par l'actuelle équipe dirigeante de l'Office, pour cause de "malversations financières".

