A peine qu'il venait de terminer avec Kiyungulu, cette série télévisée qui a encore une fois prouvé que le Théâtre Plus de Masumu Debrindet demeure, à ce jour, l'une des meilleures troupes de la RD. Congo, voilà qu'une nouvelle création intitulée « c'est grave » vient d'être lancée, toujours sur cette chaîne.

Dans cette nouvelle série télévisée, le scénariste et metteur en scène Masumu Debrindet, Président de l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, ANTPC, comme d'habitude, parle des méfaits et autres antivaleurs de la société congolaise. Ici, il s'agit particulièrement du mauvais comportement des chauffeurs taxis et taxis-bus. Rares sont ceux qui respectent leurs engagements sur le versement journalier convenu.

D'une manière générale, ils sont tous comme inspirés chaque jour avec des explications mensongères à dormir débout. A quelques exceptions près, tous se comportent de la même manière comme s'ils sortaient tous d'une même école de formation en mensonge.

Ajouter à cela, le manque de soin corporel et vestimentaire qui les caractérise. Il n'est pas étonnant d'être à côté d'un chauffeur taxi ou taxi-bus sentant l'alcool avec des habits sales. Le respect du code de la route n'est pas leur affaire. D'où, les nombreux embouteillages et accidents auxquels la population assiste impuissante. Dans «c'est grave », Masumu Debrindet joue le rôle de « Noko couple », chef de famille, bref gardien du clan. Il lui est reproché d'être à la base de la misère et autres difficultés dans lesquelles vit toute la famille.

Pour rappel, la dernière série Kiyungulu qui venait de laisser les téléspectateurs de Digital Congo dans leur soif a parlé d'un conflit entre deux filles, des cousines, Kenaya et Super qui se sont retrouvées avec un seul fiancé, Lola. Cette situation a divisé les membres de la famille élargie de papa Masumu car, ayant créé deux camps antagonistes.

Bref, la série «c'est grave», de la troupe Théâtre Plus mérite d'être suivie surtout qu'elle est jouée sur fond d'humour à la manière de Noko couple, Masumu Debrindet qui fête ses 13 ans de collaboration assidue avec Digital qui, elle aussi, a atteint le même nombre d'année depuis sa création en 2005. Pendant cette période de stabilité entre les deux structures, Théâtre Plus continue à produire des séries didactiques très appréciées du public, toute catégorie sociale confondue qui se voit élevé vers le bien, le beau et le vrai, loin du populisme aboutissant.