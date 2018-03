L'Union Nationale de la Presse Congolaise, UNPC, par le biais de son Président Nationale, M. Kasonga Tshilunde, a procédé hier, lundi 12 mars, à la présentation de la machine d'impression de la carte de presse, don de l'ONG Free Press Unlimited, une ONG Néerlandaise qui appuie le secteur des médias.

C'était en présence de Madame Chantal Kanyimbo, Rapport du Conseil Supérieur de l'Audiovisuelle et de la Communication (CSAC), Tshivis Tshivuadi, Secrétaire Général de Journaliste en Danger et tant d'autres invités.

Dans son discours, M. Kasonga Tshilunde, Président National de l'UNPC a, avant tout, remercié l'assistance pour avoir rehaussé de sa présence cette cérémonie de l'inauguration de l'imprimante et l'impression de la première carte de presse 2018-2019.

Il a fait savoir que cette imprimante est un don du partenaire Free Press Unlimited, une ONG Néerlandaise qui appuie le secteur des medias.

Cette ONG, dit-il, s'est engagée à accompagner l'UNPC dans ses nobles missions notamment, de promouvoir la presse, identifier les professionnels des médias, ainsi que leur livrer la carte de presse conformément à la loi.

A l'entendre, il a voulu donner une solennité à cette inauguration parce que c'est depuis 37 ans que le législateur a donné mandat à l'UNPC de délivrer la carte de presse, c'est la première fois qu'elle se dote d'un tel instrument qui accorde une autonomie et une rapidité certaine dans la satisfaction des besoins des journalistes. Et, d'ajouter que désormais, aussitôt demandé, aussitôt la carté sera délivrée, contrairement à un passé récent où il fallait attendre une semaine voire plus pour avoir ladite carte.

En outre, il a souligné que l'initiative d'obtention de cette carte peut venir soit du demandeur, soit de son organe de presse. Celle-ci, est la preuve de la qualité du journaliste. Elle confère au détenteur, la profession légale de l'exercice de la profession du journaliste.

Pour Leon Van Den Boogerd, Team leader Media Développement Programme, la carte de presse permet aux journalistes d'être libres et capables de jouer leur rôle.

La carte de presse permet non seulement d'avoir plus d'accès à l'information mais aussi, d'être sécurisé et protégé. «Cette machine permet d'imprimer plusieurs cartes de presse en peu de temps», a-t-il précisé.

A cette occasion, Madame Chantal Kanyimbo, Rapporteur du CSAC, a profité pour imprimer la première carte de presse 2018-2019. Ainsi, les journalistes sont invités à obtenir cette carte pour bien exercer leur profession.