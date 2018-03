Congo-Kinshasa: Ambongo présenté par Monsengwo - L'Eglise catholique "donne une leçon d'alternance"

Ambongo cité par la consœur www.actualite.cd circonscrit sa mission en quelques termes : " l'accueil, la préparation l'organisation ", et "l'humble" attitude affiché par l'archevêque de Kinshasa Laurent Monsengwo à son égard depuis sa nomination comme archevêque coadjuteur de Kinshasa, Fridolin Ambongo pense que cela devrait inspirer. « Si je dois décrire ma mission comme je l'entends, j'emprunterai les paroles du prophète Esaïe: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés », a-t-il dit après cette prise de fonction.

C'est au cours d'une messe célébrée en la Cathédrale Notre Dame du Congo que la cérémonie s'est déroulée, en présence de quelques hommes politiques, et des centaines des Fidèles venus rendre grâce à Dieu, à cet effet. D'office, c'est lui qui succédera au numéro Un de l'Eglise Catholique Romaine RD. Congo à l'Archidiocèse de Kinshasa dès son départ. De toutes les façons, il est voulu comme un autre dur à cuire. Il est, maintenant, connu du public kinois et des prêtres. De temps en temps, il va se mettre au travail pour seconder Laurent Monsengwo dans sa lourde tâche bien qu'il y ait trois évêques auxiliaires.

