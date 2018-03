Ile Maurice: Le pays commémore le cinquantième anniversaire de son indépendance

Mais les problèmes existent aussi. Sur le plan religieux, les conflits se multiplient entre la majorité hindoue et la minorité chrétienne. Certains jeunes auraient aussi rejoint l'organisation "Etat islamique", dit-elle. Or cette diversité peut aussi devenir une source de conflit. Enfin, selon Christina Meetoo, avec un déficit public en hausse, le modèle mauricien pourrait être menacé. "Nous avons un système qui a produit du bien-être et que nous voulons maintenir. L'éducation, la santé, le transport des écoliers et des personnes âgées, toutes ces choses sont gratuites. Mais avec les problèmes de trésorerie, comment maintenir un tel système?", s'interroge-t-elle.

L'indice Mo-Ibrahim sur la bonne gouvernance en Afrique attribue régulièrement à l'île Maurice la première place. Une chose que confirment également les classements de l'organisation américaine Freedom House qui tient compte de la situation globale des droits de l'homme. "Il y a eu des alternances régulières et pacifiques au sommet de l'Etat, une culture du pluralisme politique et le pouvoir n'a pas été confisqué par une seule personne comme cela s'observe sur le continent", explique Alex Vines, chef du département Afrique du centre britannique de réflexions Chatham House, insiste pour sa part sur le modèle démocratique mauricien.

