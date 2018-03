Tchad: Rex Tillerson à N'Djamena pour rencontrer Idriss Deby

Sale temps pour Alpha Condé et Idriss Déby Itno. Et pour cause. En Guinée et au Tchad, le front… Plus »

La visite de Rex Tillerson au Tchad coïncide avec la journée villes mortes, initiée par l'opposition tchadienne pour soutenir la grève générale des travailleurs tchadiens qui perdure depuis plus de six semaines.

"Les renseignements américains ont suffisamment de choses à reprocher au régime tchadien. Donc il faut que Rex Tillerson puisse dire la vérité pour que la face de ce régime soit connue de tous et que les Tchadiens sortent de ce gouffre. Parce que ça fait plus d'un mois aujourd'hui que les élèves sont à la maison, que les hôpitaux sont fermés et que l'administration est paralysée. Voir la grande Amérique de la défense des libertés venir apporter un soutien au régime dans ces conditions actuelles, moi j'en doute fort", confie à DW Francois Djekombé, journaliste et blogueur tchadien, estimant que tous ces sujets doivent être abordés au cours de cette visite.

