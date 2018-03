Gambie: Adama Barrow et Macky Sall tiennent leur premier conseil présidentiel

Mais certains Gambiens comme Oliver espèrent que ce rapprochement ne se fera pas en leur défaveur : « Malheureusement, on est petit et complètement encerclé, déplore-t-il. Et donc la Gambie est très dépendante du Sénégal à cause de ses frontières. »

Deux pays frères, un même peuple, c'est aussi le discours du ministre gambien des Affaires étrangères, Ousseynou Darboe : « On partage la même destinée. On partage la même langue, la même culture, des familles vivent entre les deux pays. Si la Gambie tombe malade, le Sénégal se met à tousser. »

A entendre des Gambiens dans la rue, le renforcement des liens avec leur unique voisin est plutôt une bonne chose. Attablé à la terrasse d'un café, Salifu se réjouit de la visite de Macky Sall : « Il est le bienvenu ! lance cet habitant. Il nous a aidés quand la Gambie en avait besoin. C'est vraiment un pays frère, et on aurait dû construire une relation forte comme celle-là depuis longtemps. »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.