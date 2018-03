Afrique: Bois tropical - Un sursis pour le groupe Rougier

Car si le groupe est en difficulté, c'est pour deux raisons. D'une part les avances de TVA consenties aux administrations camerounaise, gabonaise et congolaise n'ont toujours pas été remboursées. Et le montant de ces créances atteint près de 16 millions d'euros. Deuxième problème : le port de Douala, au Cameroun est au bord de l'asphyxie et empêche Rougier d'exporter les bois de ses filiales.

C'est ce que souhaitait Francis Rougier, le directeur général du groupe : un sursis pour permettre de trouver des solutions aux difficultés que traverse l'entreprise d'exploitation et de négoce de bois tropicaux. Un plan doit être présenté avant le 18 mai prochain pour savoir si les capacités financières de l'entreprise permettent ou non de continuer l'activité. Tout dépendra en fait des filiales africaines.

