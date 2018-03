Tchad: Tillerson rassure N'Djamena à propos de la "liste noire"

Sale temps pour Alpha Condé et Idriss Déby Itno. Et pour cause. En Guinée et au Tchad, le front… Plus »

"L'opposition tchadienne souhaite dire au gouvernement américain que le gouvernement tchadien n'est pas celui qui se présente comme un champion dans la lutte contre le terrorisme. Même ce dossier n'est pas clair parce que le Tchad a eu à tremper sa main dans des histoires de terrorisme auparavant, peut être même aujourd'hui. Le Tchad n'est pas un pays de droit et de liberté, c'est un pays anti-démocratique, un pays de dictature avec une paix armée. Et nous pensons qu'à l'avenir, on va certainement changer notre fusil d'épaule dans la façon de gérer toutes les relations avec ces pays."

"Le président Idriss Deby Itno a bien dit que l'inscription du Tchad sur cette liste est une injustice faite au Tchad, surtout par rapport à son engagement et à son effort dans la lutte contre le terrorisme. Mais je dois préciser que l'inscription du Tchad sur cette liste n'a jamais entamé de quelque manière la coopération entre ces deux pays. Nos services de sécurité ont travaillé ensemble pendant longtemps et toutes les conditions sont réunies pour que le Tchad soit retiré dans un proche futur de cette liste."

Les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme ont dominé les échanges entre le chef de l'État Idriss Deby Itno et l'émissaire américain. Rex Tillerson a souligné l'importance du Tchad dans la lutte contre le djihadisme.

