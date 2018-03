Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi en route pour la présidentielle

C'est parti pour les grandes manœuvres et alliances politiques en République démocratique du… Plus »

Selon le politologue, "à supposer que monsieur Katumbi soit bloqué et qu'il n'accède pas aux élections, l'opposition perdra automatiquement. Donc il faut bien planifier : au cas où X n'est pas là, est-ce que Y ne peut pas le remplacer? La majorité, même demain, s'il y a des élections, va gagner parce qu'elle est suffisamment préparée. Mais je ne vois pas une opposition remporter les élections s'il n'y a pas d'alliances efficaces et stratégiques. Elle n'aura jamais le pouvoir."

Selon le think tank lié à l'Université de New York, c'est même Moïse Katumbi qui sortirait vainqueur de l'élection présidentielle de décembre prochain - si toutefois sa candidature était acceptée.

"Nous livrerons la bataille de l'alternance et nous la gagnerons", a déclaré Moïse Katumbi devant ses partisans réunis à Johannesburg. A en croire l'ex-gouverneur du Katanga, "ce combat et cette victoire de l'alternance sont une cause nationale (...). Ainsi nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique dénommé 'Ensemble pour le changement'. Notre plateforme politique doit gagner les élections à tous les niveaux: présidentielle, législatives, provinciales et locales", a ajouté le patron du club de football "Tout Puissant Mazembe".

