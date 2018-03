Au terme de sa tournée au Sénégal hier, avec l'exposition du trophée de la Coupe du monde au Grand Théâtre, la Franchise de Coca Cola en Afrique de l'Ouest a tiré un bilan d'étape « extrêmement positif ». Son Directeur Said Chekri a salué l'accueil qui a été réservé à son équipe.

Après le Palais qui lui a déroulé le tapis rouge dimanche, le trophée de la Coupe du monde a été exposé, hier, au Grand Théâtre. Les nombreux visiteurs du jour ont pu voir l'objet tant convoité par les 32 équipes qualifiées à la Coupe du monde Russie 2012.

D'autres férus du ballon rond se sont photographiés avec le trophée, sans doute pour immortaliser l'évènement.

Aujourd'hui, les représentants de Coca Cola Compagnie reprennent les airs vers la Côte d'Ivoire, troisième et avant-dernière étape de cette tournée africaine qui entre dans le cadre de la promotion de la Coupe du monde.

Mais, d'ores et déjà, le Directeur de la Franchise de Coca Cola pour l'Afrique de l'Ouest tire un bilan à mi-parcours « extrêmement positif ».

« Nous avons eu droit à un accueil historique, spectaculaire, d'une très grande classe. Quand on voit l'engagement et la disponibilité qui ont été affichés par les plus hautes autorités de ce pays, l'assistance qui nous a été apportée au plus niveau, sans oublier l'engouement populaire qui a accompagné l'arrivée du trophée au Sénégal, je dis que c'est un évènement extrêmement réussi », a fait remarquer Said Chekri.

Il dit avoir pu constater « une grande complicité entre les autorités et le mouvement sportif de façon générale » ; soulignant « une grande volonté des plus hautes autorités d'accompagner cette dynamique de jeunesse et surtout cette qualification historique ». Il est revenu sur les choix qui ont motivé le retour du trophée au Sénégal, après 2002 et 2010.

« Le choix du Sénégal s'est fait naturellement : le peuple sénégalais respire le football. Deuxièmement, il y a cette qualification héroïque arrachée par les Lions de la Téranga. Pour nous, c'est un retour normal dans un pays qui respire le football », a indiqué le Directeur de la Franchise de Coca Cola en Afrique de l'Ouest.

A l'image des supporters des équipes africaines qualifiées à la Coupe du monde, la Franchise de Coca Cola en Afrique de l'Ouest fonde beaucoup d'espoirs sur les cinq pays qui représenteront le continent au mondial russe. Comme le président de la République Macky Sall, il est d'avis que « la limite doit être le ciel ». Selon lui, l'heure de l'Afrique n'est plus loin.

« L'Afrique n'est pas loin d'arracher une coupe du monde. Je suis le foot de près et je crois fortement aux potentialités du continent africain », a encore soutenu M. Chekri.

Le Directeur de la Franchise ouest-africaine de Coca, qui a semblé avoir troqué son costume de spécialiste de marketing-management contre celui de technicien de football, estime que le Sénégal, avec sa génération dorée, pourrait aller très loin dans cette compétition.

« Je ne vois pas de raisons pour lesquelles le Sénégal ne ferait pas mieux qu'en 2002. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite et notre conviction profonde est que les Lions de la Téranga ont des cartes à jouer.

Vos joueurs évoluent dans les meilleurs championnats au monde et ils sont souvent nominés pour les trophées de la CAF », a-t-il expliqué.