Madagascar: Maurice-Madagascar - Vers une première commission mixte

Ce projet s'inscrit dans la volonté commune d'avancer le développement de nos deux pays et notre volonté de continuer les discussions portant sur la ZES à Madagascar ». Et d'enchaîner que « c'est important que la première réunion de la commission mixte Maurice-Madagascar ait lieu dans les plus bref délais afin que les deux pays prennent acte de l'état des relations bilatérales et établissent une feuille de route pour favoriser de nouvelles opportunités de coopération afin de donner une nouvelle impulsion aux échanges bilatéraux entre les deux pays ».

Pour ces deux faits marquants, une cérémonie s'est tenue, hier à l'hôtel Carlton. Lors de son intervention, l'ambassadeur de Maurice à Madagascar Datakarran Goburdhun a fait savoir qu'une conférence internationale sur la sécurité maritime dans la région Sud-ouest de l'Océan Indien se tiendra les 28 et 29 avril 2018, à l'île Maurice. A propos des accords bilatéraux, « je me réjouis que le projet de loi pour la mise en place de la Zone Economique Spéciale (ZES) à Madagascar ait été révisé par le conseil de gouvernement.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.