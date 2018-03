Madagascar: Football Analamanga - Elgeco reprend des couleurs

Les matches du championnat d'Analamanga de ligue 1 se suivent et ne se ressemblent pas. Car au fur et à mesure que la compétition avance, on assiste de plus en plus à une révolte des équipes mal-classées ou qui ont connu un début difficile à l'image d'Elgeco Plus qui reprend goût à la vie avec à la clé une victoire devant Fosa Juniors sur un but de Dino (34e).

La rencontre été des plus équilibrées, mais c'est plutôt au mental et au coaching qu'Elgeco a pu battre l'équipe de Fosa. Dès l'entame de ce match, dimanche à Mahamasina, on a vu Bela, Bonnard, Dino, Johnny et leurs camarades prendre l'ascendant sur leurs adversaires avec une hargne toute particulière comme si leur vie en dépendait. Et comme Hery Rabearisoa hurlait sur la touche pour placer ses hommes, cela a suffi à faire la différence par rapport à son vis-à-vis, le Néerlandais Hiddink, bien trop calme pour espérer en tirer quelque chose.

L'Adema sur un nuage. Cette victoire permet à Elgeco Plus de monter sur la troisième marche derrière sa victime de dimanche, mais encore loin de l'AS Adema de Raniry qui, pour l'instant, plane sur un nuage avec une facilité déconcertante. La formation d'Ivato a en effet, écrasé le COSFA sur le score sans appel de 3 buts à 0.

Des militaires en perte de vitesse voire méconnaissables avec ces défaites à la pelle. Mais ils ne sont pas les seuls à faire le frais de cette Ligue 1 nouvelle version avec l'arrivée de jeunes loups aux dents longues, car outre le Fosa Juniors, il y aussi la CNaPS Sport, car on notera également la descente aux enfers de Tana Formation battu encore une fois par le Mama FC sur le score de 1 à 2.

Quant à la CNaPS Sport toujours à la recherche de son équipe type, mais qui a du répondant avec l'arrivée des internationaux Tahina et Jean Ba, elle s'est contentée du partage des points avec l'USCAFoot (1 à 1).

C'est également sur ce même score de parité de 1 à 1 que le COSPN de Roro Rakotondrabe s'est séparé avec l'étonnant Mi20 bien décidé à s'accrocher dans la course au maintien. Mais comme on est tout juste à la quatrième journée, il y aura certainement du mouvement.

En attendant voici les résultats de cette Ligue 1 au cours de la journée de dimanche :

Elgeco Plus- Fosa Juniors : 1 à 0

Adema- Cosfa : 3 à 0

COSPN- Mi20 : 1 à 1

CNaPS Sport- USCAFoot : 1 à 1

Mama FC- Tana Formation : 2 à 1