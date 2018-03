Congo-Kinshasa: De Jo'burg - Katoumbi sort la grand-voile

Et les précédents gabonais, avec Ali Bongo, et togolais, avec Faure Gnassingbé, ont montré que ce type de scrutin bénéficiait toujours, en tout cas en Afrique, au président sortant. Joseph Kabila a lui-même été élu à la dernière élection avec seulement 48,9% des voix.

Dans l'absolu, cette diversité d'adversaires du « petit Kabila » n'est pas, en soi, une mauvaise tactique mais quand on la rapporte au système électoral congolais, on se demande si les pourfendeurs du régime ne sont pas en train de savonner eux-mêmes leur planche.

Reste à savoir si l'ancien gouverneur du Katanga, qui vit aujourd'hui en exile en Afrique du Sud, pourra battre campagne et participer au scrutin, car on sait qu'il a été condamné en juin 2016 à 36 mois de prison dans une affaire immobilière.

Et pour ce combat, la mère de toutes les batailles, les opposants bénéficient du soutien d'une bonne partie de la société civile et, surtout, de la bénédiction de l'Eglise catholique, qui a déjà payé au prix fort son refus de voir « Mobutu light » tordre de nouveau le cou à la loi fondamentale.

