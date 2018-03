Madagascar: Tennis / Championnat d'Afrique australe - C'est plus que jouable, dixit Dina Razafimahatratra

Quant au DTN, il partira d'abord via la Réunion du 18 au 25 mars pour le tournoi les Ptits Doc des moins de 14 ans en y emmenant Randy, Safidisoa, Johny et Mahefa. Il ira ensuite en Espagne, précisément à Valence pour sa formation d'entraineur Level 3 du 2 avril au 13 mai.

« C'est jouable » a dit le Directeur Technique National Dina RAzafimahatratra. « Que ce soit chez les filles ou les garçons, nous avons de la chance. Deux équipes filles et deux équipes garçons vont représenter l'Afrique australe ». Ils ont pris l'avion hier après-midi pour joindre donc Bulawayo au Zimbabwe. « La fédération remercie les parents des joueurs qui se sont chargés de la totalité des billets d'avion de leurs enfants ainsi que du coach en plus des autres frais administratifs ».

