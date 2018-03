Cote d'Ivoire: MASA 2018 - Bandaman et Sango pour le renforcement de coopération culturelle ivoiro-burkinabé

Pour le futur, les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération cinématographique entre Abidjan et Ouaga, de co-organiser le festival « Triangle du balafon » au Burkina Faso et le salon artisanal ivoiro-burkinabé en juillet prochain à Yamoussoukro lors du prochain TAC.

On retient qu'en dix ans, une quarantaine d'activités ont été initiées. Et de 2017 à 2018, on note entre autres le lancement du 25ème Fespaco à Abidjan le 5 janvier 2017 avec la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur ; la participation de la Côte d'Ivoire au salon du livre de Ouagadougou ou encore au festival de masques de Dédougou ; la présence d'une forte délégation du Burkina Faso au Masa 2018.

« Nos deux Etats nous ont instruit au rapprochement de nos deux peuples par les arts et la culture », a indiqué le ministre Bandaman. Pour le ministre Sango, les présidents de Côte d'Ivoire (Alassane Ouattara) et du Burkina Faso (Roch Marc Christian Kaboré) ont pour ambition de faire de leurs pays un fer de lance de la réconciliation.

En compagnie, chacun, de leurs proches collaborateurs, les deux personnalités ont eu une séance de travail d'une heure. Il s'agissait pour eux de faire le point de la coopération culturelle initiée entre leurs deux pays dans le cadre du TAC (Traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso).

Une rencontre pour le renforcement de l'axe culturel Abidjan-Ouagadougou. Présent dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre de la 10ème édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (MASA 2018), le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoulkarim Sango a été reçu, hier, par son homologue ivoirien, le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandaman, à son cabinet perché au 22ème étage de la Tour E, cité administrative au Plateau.

