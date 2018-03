Cote d'Ivoire: Hôpital mère-enfant de Bingerville - Les consultations démarrent le 19 mars

La fin d'un processus qui aura duré 6 ans et le début d'une nouvelle aventure. L'hôpital mèreenfant Dominique Ouattara de Bingerville (Hme) est fin prêt pour accueillir ses premiers patients. Les consultations démarrent le 19 mars prochain.

Déjà, le vendredi 16 mars, ce sera l'inauguration en grande pompe. A cet effet, ses responsables ont animé une conférence de presse hier, au cabinet de la Première dame au Plateau.

Mme Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa, a tout d'abord rappelé que l'Hme est une volonté de l'épouse de chef de l'Etat ivoirien qui, dans la continuité des actions humanitaires qu'elle mène en faveur des enfants, a mis en place le projet de construction d'un hôpital entièrement dédié au couple mèreenfant.

Ainsi, le 12 janvier 2012, Mme Ouattara animait une conférence de presse pour annoncer la construction de l'Hme et le 29 juin 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, posait la première pierre de l'établissement. « Les galas de 2012 et 2014 ont permis de mobiliser les ressources nécessaires à la construction et à l'équipement de l'hôpital auprès de généreux donateurs », a indiqué Mme Sangaré.

En tout, l'ouvrage a couté 25 milliards CFA dont 18 milliards dans la construction et 7 milliards pour l'équipement. L'Hme, c'est 475 agents et salariés, a poursuivi son directeur général Frédéric Du sart. Sur les 9 chefs de service, 8 sont des professeurs de médecine.

C'est aussi un plateau technique hors norme avec du matériel de pointe (échographie gynécologique, échographie obstétricale, échographie générale, radiologie conventionnelle numérique, mammographie avec tomosybthèse, scanner multi barrettes, IRM1.5 tesla). La capacité d'accueil est de 130 lits pour 7 blocs opératoires dont 3 hyper-aseptiques.

L'hôpital se positionne ainsi comme une structure de niveau 3 dans la pyramide sanitaire ivoirienne. L'offre de soin, a expliqué le Pr Da SivaAnoma, directrice médical et scientifique, est organisée autour de trois pôles. Le pôle mère qui adresse aussi bien la consultation externe, les soins ambulatoires, les hospitalisations, la gynécologie, la chirurgie, les urgences et la prise en charge de l'infertilité. Le pôle enfant traite des questions de la néonatalité, la pédiatrie générale, les consultations spécialisées, la chirurgie pédiatrique, l'oncologie pédiatrique (traitement du cancer chez l'enfant), l'ORL pédiatrique.

Et enfin, le pôle technique médico-réanimation qui concerne l'anesthésie, la réanimation et le laboratoire d'analyses médicales.

