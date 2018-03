Afrique: Zone de libre-echange continentale africaine - Voici les préoccupations de la Côte d'Ivoire

Elle visait à adopter les textes juridiques de création de cette Zone et a été précédée de la 10e session du forum des négociations sur la ZLECA et de la 5e rencontre des hauts fonctionnaires au commerce de l'UA.

Les travaux de cette rencontre ont été ponctués par une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance et de mérite aux négociateurs en chef de la ZLECA, dont fait partie le directeur de la Coopération internationale et sous-régionale du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME.

Mieux, elle doit préciser le nombre des Etats devant ratifier l'Accord cadre pour que celui-ci entre en vigueur. En plus, l'insertion dans l'Accord cadre, d'une clause de réserves et la signature d'une déclaration d'engagement au processus ZLECA, reste une préoccupation pour nous », a-t-il relevé.

Des préoccupations sur l'adoption des textes fondateurs de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA). A Kigali (Rwanda) les 8 et 9 mars 2018, dans le cadre des préparatifs du lancement officiel de cette zone, Souleymane Diarrassouba (ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME) a exprimé les préoccupations de la Côte d'Ivoire sur la ZLECA.

