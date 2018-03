Afrique: Zone de libre-échange continentale - Souleymane Diarrassouba a exposé les attentes de la Côte d'Ivoire

Au nombre desquels le directeur de la Coopération internationale et sous régionale du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme.

A indiqué le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, et ministre de l'Industrie et des Mines par intérim. Précisant que ces aspects « restent une préoccupation » pour son pays. Rapporte une note d'information transmise par son cabinet.

Il s'agit notamment de voir la réunion aboutir à « la mise en place d'un Secrétariat pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'Accord-cadre portant création de la Zleca ; elle doit préciser le nombre des États devant ratifier l'Accord-cadre pour que celui-ci entre en vigueur ; l'insertion, dans l'Accord-cadre, d'une clause de réserves et la signature d'une déclaration d'engagement au processus Zleca ».

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.