Cote d'Ivoire: Conseil économique social - Une séance plénière extraordinaire ouverte, hier

En sa qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), il a informé, dans son discours introductif, que cette réunion à laquelle ont pris par 68 conseillers sur les 108 que compte l'institution porte sur l'examen des rapports et l'adoption de projets d'avis des 5 groupes de travail.

« Le repositionnement de notre institution reste tributaire de la production d'avis limpides, simples d'application. Et pour y arriver, le lundi 10 avril 2017, nous avons, en séance plénière, mis en place des groupes de travail.

Au sein de ces groupes, grâce à vos talents, votre savoir-faire, votre disponibilité, votre ardeur au travail et votre sens aigu de la République, vous avez élaboré un catalogue de trente-neuf thèmes, dont trois ont été retenus, par ordre de priorité, pour être examinés par vos soins », a-t-il rappelé.

Charles Koffi Diby a soutenu que ses collaborateurs, dans le souci d'être plus efficaces au cours de cette séance qui s'étend sur deux jours, ont, depuis plusieurs jours, pris connaissance des documents soumis à leur sagacité.

L'ancien ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères a félicité les conseillers économiques et sociaux pour leur assiduité aux travaux de cet organe consultatif.

« Qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos, de saluer votre détermination, votre assiduité ainsi que votre engagement personnel à tous les niveaux. Avec ces plénières, nous abordons l'une des étapes les plus décisives de notre mandat », a-t-il précisé.

Charles Koffi Diby, s'est, en outre, réjoui des résultats concrets réalisés par le Cesec dans le cadre de sa mission. A cet effet, il a fait savoir que son institution rayonne au plan international.

Ce qui lui a valu, à l'en croire, d'organiser la 4e rencontre des acteurs économiques et sociaux d'Afrique et d'Europe et d'abriter la récente réunion du bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones (Ucesif) et du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (Aicesis).