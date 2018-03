« Je me félicite de la création du Forum des houphouétistes qui place l'intérêt de notre pays au-dessus de toute considération individualiste et égoïste.

Il s'inscrit dans le renforcement de notre alliance au sein du Rhdp telle que souhaitée par le président Henri Konan Bédié, et tout cela rejoint la vision du Président Alassane Ouattara qui inscrit constamment son action dans la continuité de la grande œuvre du Président Félix Houphouët Boigny pour le bonheur du peuple ivoirien », affirme l'Inspecteur général d'Etat, Théophile Ahoua N'Doli qui présidait cette cérémonie.

Cette déclaration a été faite, hier, à l'Hôtel du Golf, à l'occasion du lancement du Forum des Houphouetistes. L'ancien directeur de cabinet du Premier ministre s'est félicité de la grande mobilisation des militants.

Signe de leur attachement aux « idéaux d'un homme d'exception », dont le combat acharné pour la dignité de l'homme, pour la paix et pour le développement a fait de la Côte d'Ivoire, pendant plus d'une quarantaine d'années, une référence en matière de stabilité politique et de prospérité économique.

Théophile Ahoua N'Doli a aussi saisi cette occasion pour mettre en relief les transformations quantitatives et qualitatives que le pays connaît sous l'ère du Président Alassane Ouattara.

« En effet, grâce à son leadership exceptionnel et à sa claire et ambitieuse vision du développement de notre pays, le Président Alassane Ouattara a su, il faut le reconnaître, faire de la Côte d'Ivoire un pays respectable et redonner de l'espoir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens où qu'ils se trouvent », note-il.

L'Inspecteur général d'Etat a demandé qu'il soit nécessaire « d'aider le Président Ouattara et Henri Konan Bédié à consolider le Rhdp ». Il a par la suite rendu hommage aux héritiers du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne : Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui ont su rassembler les Houphouetistes dans l'intérêt du pays.

Pour lui, grâce à leur leadership, l'alliance politique, le Rhdp, n'a fait que remporter des victoires. Félix Anoblé Aka, le président du Forum des Houphouetistes, a rappelé que Félix Houphouët- Boigny a laissé la Côte d'Ivoire comme héritage aux nouvelles générations et non le Pdci-Rda qui était simplement un instrument de lutte politique.

« Si nous voulons conserver notre pays, notre devoir est de réfléchir aux actions qui permettront de construire une nation forte », admet-il. Félix Anoblé Aka a exhorté le Président de la République et le président du Pdci-Rda à œuvrer pour la construction d'une nation forte en mettant en pratique l'idée de la mise en place du parti unifié.

Amadou Soumahoro, vice-président du Rdr, a fait un témoignage rappelant qu'en 1958, Houphouët- Boigny a réussi la réunification de six formations politiques. En clair, pour lui, le Pdci-Rda est un parti unifié et non un parti unique.

« Le miracle économique ivoirien réalisé par Houphouët- Boigny est la résultante du miracle politique de 1958 », conclut-il. Adama Bictogo, vice-président du Rdr qui représentait la direction de son parti, a félicité l'initiateur de la création du Forum des houphouetistes.

Il a insisté sur le fait que cette philosophie politique constitue l'Adn du Rhdp. En plus, il pense que le parti unifié est une vision partagée par le Président Ouattara et Henri Konan Bédié.

Le Forum des houphouetistes entend donc travailler à la reconstitution du Pdci-Rda originel légué par le père fondateur au terme de son dernier congrès.

Rappelons que l'ancien secrétaire général du Pdci-Rda, Laurent Dona Fologo, l'Ambassadeur, Ehui Koutouan Bernard, la ministre Raymonde Goudou Coffie... étaient présents à cette cérémonie.