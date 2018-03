Sénégal: Diplomatie sénégalaise - Mankeur Ndiaye retrace les défis à relever

Une diplomatie sénégalaise à la croisée des chemins, avec un certain nombre de défis à relever. C'est ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a tenté de retracer dans son livre « Diplomatie, 20 ans sur la place ». Un ouvrage qui est aussi « la trajectoire personnelle » de l'auteur.

Certains s'attendaient peut-être à des inédits ou à des révélations de taille sur la diplomatie sénégalaise. Mais Mankeur Ndiaye, l'ancien ministre des Affaires étrangères dit n'avoir guère emprunté ce chemin qui est du reste glissant pour un diplomate. Pour lui, son livre « Diplomatie, 20 ans sur la place » est simplement « une trajectoire » de sa vie scolaire et professionnelle.

« J'ai voulu témoigner et mettre l'accent sur des choses qui me paraissent importantes », a-t-il dit lors de la cérémonie de dédicace de son ouvrage devant un parterre d'invités composés essentiellement de ministres, d'ambassadeurs, d'amis. Une cérémonie rehaussée par la présence du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Insuffisances

Pour l'auteur, la question de la formation des diplomates reste, à l'heure actuelle, une réelle préoccupation. « Nous nous rappelons toujours les conditions dans lesquelles nous avons été formés à l'école avec des formateurs très enthousiastes, très engagés, mais nous voyons en même temps les insuffisances. A l'époque, nous étions des promotions de deux voire quatre. Aujourd'hui, les promotions sont plus nombreuses.

La qualité de formation aussi a quelque peu décliné », a indiqué l'ancien ministre, ajoutant que « la question des langues » est l'une des insuffisances de cette formation à l'Ena. « Je ne pense pas qu'il y ait un diplomate de carrière qui parle Russe ; je ne pense pas qu'il ait un diplomate sénégalais qui parle chinois, alors que le russe, l'anglais et le chinois sont les langues du Conseil de sécurité. Et là, on se rend compte des insuffisances en langues dès qu'on se rend à New-York », a ajouté l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Mais dans son ouvrage de plus de 300 pages, Mankeur Ndiaye n'a pas manqué de donner son opinion sur le fonctionnement actuel du ministère des Affaires étrangères qui, selon lui, devrait avoir une bonne cellule d'information et de communication. Parce, pense le natif de Dagana, « presse et diplomatie ne font pas toujours bon ménage ».

Un homme loyal à l'Etat

Ce livre a aussi révélé les moments de solitude, le « stress diplomatique » qu'il a connu, parce que mis à l'écart au ministère après avoir été sept années durant directeur de cabinet. Une réclusion qu'il a mise à profit pour écrire son livre. Aussi, son affectation comme ambassadeur du Sénégal au Mali en juin 2010 a été interprétée comme sanction. « Cette « sanction » malienne m'a fait rencontrer Macky Sall », confie-t-il comme pour dire qu'un diplomate ne doit refuser aucun poste. Dans son intervention, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne estime que Mankeur Ndiaye a été un « un excellent ministre des Affaires étrangères » par sa disponibilité.

Pour l'avoir connu et pratiqué huit ans durant, le chef du gouvernement ne tarit pas de qualificatifs pour son ancien ministre. « Mankeur est un brillant ambassadeur, un homme loyal à l'Etat, fidèle en amitié et il est extrêmement compétent », a témoigné le Premier ministre. L'ambassadeur et conseiller diplomatique du chef de l'Etat, Oumar Demba Bâ ne dit pas moins sur son ami.

Pour avoir partagé avec lui, 29 ans d'amitié, il s'est surtout focalisé sur les qualités « intellectuelle, professionnelle » et surtout sur l'humanisme de Mankeur Ndiaye. Quant à l'ambassadeur Chérif Oumar Diagne, ami et camarade de promotion de l'auteur, il est revenu sur le mérite de Mankeur d'avoir écrit ce livre. Car, selon lui, « si l'Armée est la grande muette, la diplomatie est la grande silencieuse. Mais il nous arrive de dire ce qu'on a à dire ». Comme pour dire que ce livre a été écrit par un homme qui maîtrise son domaine. Un diplomate émérite qui témoigne pour la postérité.