Sénégal: Présidentielle 2019 - Oumar Guèye défend le bilan du Président Sall à Mbacké

Duel entre l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck et le ministre de la Pêche, Oumar Guèye, dans le Baol. Au moment où le leader de Rewmi sillonne le département de Mbacké pour tenter de convaincre les électeurs en décriant la gestion du régime dirigé par le président, Macky Sall, son ancien camarade de parti a investi la zone pour « apporter la bonne information aux populations ».

En mission dans le département de Mbacké, Oumar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, aura, en 48 heures parcourus plusieurs localités et réuni autour de l'essentiel, les responsables politiques, des arrondissements de Kael et de Ndame. En attendant d'en faire autant pour l'arrondissement de Taif et la commune de Mbacké, le ministre Omar Gueye aura réussi un bon coup : Faire taire les querelles de leadership dans la commune de Touba Mosquée. Il a invité les responsables de l'Alliance pour la République à se retrouver autour de l'essentiel, qui, selon lui, est : la réélection du président Macky Sall au premier tour de l'élection présidentiel de 2019. Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a beaucoup insisté, auprès des responsables, sur la nécessité d'assurer l'inscription des militants sur les listes électorales.

Tirant le bilan de sa tournée, Oumar Guèye a déclaré : « pour les arrondissements que j'ai déjà fait (Kael et de Ndame), j'ai senti que le parti est majoritaire, le président Macky Sall est majoritaire ». « Il faut simplement que les responsables s'unissent, qu'ils taisent leurs querelles car, ce qui est important, c'est l'objectif que nous avons, réélire la président Macky Sall, le 24 février prochain, dès le premier tour », a-t-il recommandé. A Kael comme à Missirah, les responsables politiques et les militants des différentes collectivités locales ont accordé une attention particulière aux propos du ministre. La tournée était l'occasion, pour le ministre, d'évoquer le bilan du président Macky Sall en insistant sur les réalisations du Plan Sénégal émergent (Pse). Il a rappelé que la grande innovation de cette année pour les jeunes et les femmes, est la création d'une délégation générale à l'entrepreneuriat rapide avec 30 milliards de FCfa. Le ministre a aussi souligné les bourses familiales, la réhabilitation de beaucoup de forages, l'hôpital qui est en chantier. Il a précisé que le Pudc, dans sa deuxième phase, va intervenir dans le département de Mbacké.

Interpellé sur la visite d'Idrissa Seck dans le département, le ministre fait savoir que ce supposé candidat qui parle des inondations d'ici a trois ans, devait, avant de parler, faire un feed-back avec les inondations de 2012 et voir ce qui a été fait, par le président Macky Sall qui, à travers le plan décennal de lutte contre les inondations (Pdli) a investi plus de 8 milliards. « Aujourd'hui, les eaux sont évacuées vers Keur Niang et réinjectées dans le bassin terminal de Darou Rahmane. D'ici à 3 ans, il n'y aura plus d'inondations à Touba, grâce à la mise en œuvre du Pdli. Il est prévu le dédoublement de cette canalisation vers Darou Rahmane avec un montant de plus d'un milliard, 300 millions. D'ici à 3 ans, les pèlerins qui viendront au Magal de Touba vont emprunter l'autoroute Ila Touba.