Sénégal: 10ème Journée national 1 (féminin et masculin) - Le Duc toujours à 100% de victoire !

Grâce à un nouveau succès sur le parquet du stadium Marius Ndiaye avant-hier devant Dbaloc (69-53), le Duc conforte un peu plus sa position de leader du championnat avec 10 victoires en autant de matchs. Saint-Louis Bc et Ville de Dakar ont également remporté leur duel devant respectivement la Ja (66-27) et l'Asfo (81-38).

Le Duc poursuit son sans faute en national 1 féminin. Les duchesses ont en effet battu au stadium Marius Ndiaye l'équipe de Derklé (69-53) pour le compte de la 10ème journée du championnat. Elles ont su garder Dbaloc à bonne distance pour terminer avec une bonne avance au coup de sifflet final. La belle prestation des joueuses de Derklé n'a pas été suffisante pour désorienter le Duc.

Au classement, le Duc toujours invaincu depuis le début de la saison, consolide sa place de leader pendant que Dbaloc pointe à la 5ème place. Les saint-louisiennes de leur côté ont battu sur un large score la Ja (66-27) avant-hier. Elles n'ont même pas laissé l'équipe adverse dérouler son jeu lors de cette rencontre à sens unique.

L'Asc Ville de Dakar a fait de même contre l'Asfo samedi en ouverture de la 10ème journée du championnat. Les protégées de Moustapha Gaye n'ont pas fait de détails et se sont imposées de 43 points d'écarts (81-38), face aux fonctionnaires. Concernant les autres affiches l'Asc Bopp a renoué avec le succès en dominant Mbour Bc (57-26) ; Iseg Sport a également remporté une nouvelle victoire contre cette fois ci le Saltigué de Rufisque. Les protégées de Malick Bachir Diop se sont imposées sur le score le (47-28) devant une équipe rufisquoise qui jouait à domicile.

Au classement général cependant, Saint-Louis Bc garde toujours la 2ème place, suivi de près par Ville de Dakar (3ème). Le Diaraf reste en quatrième position, et Iseg Sport prend provisoirement la 5ème place. L'équipe de Bopp se réveille un peu mais fait toujours partie des mal classés.

Chez les garçons, le choc Us Ouakam-Louga Bc a clôturé leur 8ème journée avant-hier au stadium Marius Ndiaye. Une rencontre très disputée, couronnée par la victoire des Ouakamois (66-50), avec un Pape Sidy Ndao explosif (14 points). Le Dakar Université Club (Duc) et l'Asfa sont également sortis victorieux de leurs duels respectivement devant Hlm Bc (67-50) et Asc Thiès (83-61).

Ces deux équipes sont leaders provisoires au classement général du groupe A. Par ailleurs, l'Université Gaston Berger a tenu en échec le Sibac (82-42) au stade Joseph Gaye de Saint-Louis. Une victoire qui permet aux protégés de Cheikh Sarr de prendre la deuxième place du classement général du groupe B. Saltigué a aussi remporté son match contre Mermoz (71-51) et l'Us Rail a battu Tamba Bc (66-54).

Les résultats

10ème JOURNEE (DAMES) : Asfo - Ville de Dakar : 38-81, Bopp - Mbour Bc : 57-26, Slbc - Ja : 66-27, Saltigué - Iseg Sport : 45-29, Diaraf - Ugb : 68-42, Duc - Dbaloc : 69-53.

8ème JOURNEE (HOMMES) : Ugb - Sibac: 82-43, Duc - Hlm Bc : 67-50, Asfa - Asc Thiès : 83-61, Us Rail - Tamba Bc : 66-54, Mermoz - Saltigué (51-71), Uso - Louga Bc (66-50). Exempt : Saint-Louis Bc et As Douanes.