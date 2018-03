Cote d'Ivoire: Après l'incendie du grand marché d'Agboville - Le maire convoque une réunion d'urgence pour aider les sinistrés

Rappelons que ce n'est pas la première fois que le grand marché d'Agboville prend feu. Plusieurs fois, le feu a occasionné des dégâts dont les plus graves remontent en 2001 et 2006.

De plus, il a été demandé à la population et particulièrement aux élèves de ne pas s'en prendre au centre de secours d'urgence basé à Agboville. En effet, certains disent qu'ils n'ont pas été assez prompts face aux dégâts du feu. Or, ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à ce genre de sinistres.

Au cours de cette visite de terrain, le maire, le colonel N'Cho Acho Albert, a lancé un appel à tous les fils et fils d'Agboville, aux élus, aux cadres et aux bonnes volontés à une réunion d'urgence qui se tiendra le samedi 17 mars, à la salle des fêtes de la mairie à 10 heures.

Après l'incendie qui a ravagé une grande partie du marché d'Agboville, le corps préfectoral et le maire se sont rendus, hier lundi 12 mars matin, sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts et apporté leur soutien moral aux sinistrés.

