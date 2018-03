Sénégal: Aminata Angélique Manga demande à Abdoulaye Baldé de rejoindre l'APR

Lors d'une cérémonie de remise de financements à des Gie de femmes du Réseau « Koussek » qu'elle a présidée, samedi dernier, à Ziguinchor, la ministre de l'Economie solidaire et de la Microfinance, Aminata Angélique Manga, a demandé au député-maire centriste de la ville, Abdoulaye Baldé, d'accepter sa main tendue, en ralliant le parti présidentiel, pour l'intérêt de la Casamance.

« Pour le développement et l'intérêt des fils de la Casamance, je voudrais, aujourd'hui, solennellement, tendre la main à mon ami, grand frère et neveu, le ministre d'Etat, député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, ami du président Macky Sall, et président de l'Union des centristes du Sénégal (Ucs), pour que nous transcendions les clivages politiques et travaillions ensemble au sein de l'Apr », a lancé Aminata Angélique Manga. La responsable de l'Apr n'a pas manqué de faire savoir au maire de Ziguinchor que cette main qu'elle lui tend n'est que le prolongement de la main tendue du président de la République pour les mêmes raisons citées plus haut. « Abdoulaye Baldé, on t'attend pour 2019 », a-t-elle insisté.

Le concerné était déjà parti quand la ministre prononçait ces mots. Il avait conduit une forte délégation à la cérémonie de remise du financement au Réseau des femmes « Koussek ». Avant de quitter les lieux pour des raisons de surcharge horaire dans ses activités, le député maire de Ziguinchor avait tenu à préciser qu'il est toujours à l'Ucs. Abdoulaye Baldé avait également expliqué sa présence à cette cérémonie « par solidarité et par soutien à Aminata Angélique Manga ». Il a considéré cette dernière comme sa sœur et sa compatriote de Ziguinchor, avant de vanter les mérites de celle-ci dans le gouvernement, ainsi que pour l'épanouissement des femmes, et l'essor de la région méridionale du Sénégal. C'est ainsi que M. Baldé a engagé l'ensemble des fils de la Casamance à soutenir la ministre dans ses actions « visant, a-t-il rappelé, à les doter de moyens qui puissent leur garantir des conditions de vie encore meilleures ».