Sénégal: Omvs - L'œuvre des pères fondateurs et de leurs successeurs saluée

Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, a déclaré, hier, que l'Omvs a franchi des pas de géant grâce à la clairvoyance et à la sagesse des pères fondateurs qui ont su doter l'organisation d'une identité forte et de valeurs telles que la solidarité, la fraternité, le bon voisinage, la responsabilité partagée.

« Aujourd'hui, avec le recul et les pas de géant franchis, nous mesurons leur clairvoyance et leur sagesse. Construire une maison commune, en pleine phase d'expansion et de modernisation qui a su résister aux vicissitudes de l'histoire et à l'épreuve du temps, est un immense défi. Gagner ce pari n'était pas une entreprise facile », a-t-il dit. « Le fait d'être cités en exemple et d'avoir été classés deux fois bassin n°1 mondial, témoigne de nos victoires successives et de nos conquêtes sur le chemin du progrès dans un esprit de solidarité qui a résisté à l'épreuve du temps », a-t-il ajouté. Selon le Haut commissaire, Hamed Diané Semega, si l'Omvs est cité en exemple, elle le doit, en grande partie, à son socle juridique unique.

En mars 1972, l'Omvs voit le jour. Sa création intervient dans un contexte marqué par une sécheresse qui dévasta toute la vallée. Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal décident d'unir leurs efforts pour maîtriser la disponibilité de l'eau et rechercher les moyens d'une exploitation rationnelle et coordonnée des ressources du bassin.

L'Omvs s'était assignée comme missions de : réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin et celles de la sous-région ; sécuriser et améliorer les revenus des populations ; préserver l'équilibre des écosystèmes dans le bassin ; réduire la vulnérabilité des économies des États membres face aux aléas climatiques et aux facteurs externes ; accélérer le développement économique des États-membres. En 2006, la République de Guinée, qui abrite les têtes de source des trois affluents qui forment le fleuve Sénégal, a rejoint l'organisation.