Sénégal: Santé animale - La campagne de vaccination du cheptel lancée à Toubacouta

La campagne nationale de vaccination du cheptel a été lancée, hier, à Toubacaouta, dans le département de Foundiougne.

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, annoncée pour présider la cérémonie, s'est faite représentée par une délégation conduite par son Secrétaire général qui avait, à ses côtés, les autorités administratives de la région à la tête desquelles, l'adjoint au gouverneur de Fatick chargé du développement, Cheikh Ahmadou Tidiane Ndoye.

L'adjoint au gouverneur a souligné l'importance du secteur de l'élevage dans l'économie nationale avec son riche et varié cheptel qui contribue pour 28% de la valeur ajoutée du secteur agricole et pour 4 % au Produit intérieur brut (Pib). Cheikh Ahmadou Tidiane Ndoye ajoute que le secteur de l'élevage mobilise une frange importante de la population notamment dans le monde rural où il joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. D'où la nécessité, à ses yeux, d'assurer la protection sanitaire de ce cheptel par les campagnes de vaccination de masse, contre les maladies dominantes qui le menacent. Selon lui, les autorités sont déterminées à mettre le cheptel à l'abri des maladies animales à travers un vaste programme de lutte qui a été élaboré dans le plan national de développement de l'élevage. Un programme qui vise, comme l'a indiqué le gouverneur adjoint de Fatick, « la vaccination de 80% des effectifs pour chaque maladie et qui est le seul moyen pour préserver la santé animale, la santé publique et contribuer significativement à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté ».

Plus d'un milliard de FCfa pour le renforcement de la protection zoo sanitaire

Au titre du programme de renforcement de la protection zoo sanitaire financé sur le Budget consolidé d'investissement, une enveloppe de 1,124 milliard de FCfa a été dégagée en 2018, soit une hausse de 124.000.000 de FCfa par rapport à 2017.

« Aujourd'hui, notre pays est cité en exemple pour avoir éradiqué la peste bovine depuis 2005 et le statut de pays indemne lui a été décerné par l'Organisation mondiale de la santé animale », a-t-il déclaré. Un vibrant hommage a été rendu aux agents vétérinaires des services public et privé, aux éleveurs et aux partenaires au développement qui ont grandement contribué à l'éradication de cette redoutable maladie.

Pour autant, le contexte actuel porte le nombre à cinq maladies prioritaires prises en charge par les campagnes de vaccination en raison de leur impact socioéconomique. Il s'agit de la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle. Et, pour le moment, les résultats obtenus ne sont pas encore à la hauteur des attentes même si de réels progrès ont été accomplis grâce aux mesures prises pour lever les contraintes récurrentes relatives aux ruptures en vaccins, au déficit en parcs de vaccination, à l'insuffisance des ressources humaines et des moyens de travail.

Autant de contraintes que les représentants des éleveurs ont évoqué, particulièrement les parcs à vaccination dont aucun n'existe dans le département de Foundiougne, selon la présidente du directoire des femmes, Mariama Dramé. Cette doléance devrait trouver des solutions dans des délais raisonnables avec les mesures prises dans ce sens et qui sont en cours d'exécution. Une vieille doléance des éleveurs des Iles du Saloum qui vient d'être satisfaite, c'est l'acquisition d'une vedette de 12 places que les autorités ont remis aux bénéficiaires. L'embarcation va accompagner ainsi la vaccination et les utilisateurs ont été exhortés à veiller à un bon entretien et à sa maintenance. Aujourd'hui, s'ouvre l'atelier de lancement et de validation du plan stratégique national pour l'éradication de la peste des petits ruminants.