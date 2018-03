Sénégal: 16ème Journée Championnat L1 - La Sonacos reprend son fauteuil de dauphin, Ngb relégable

Provisoirement dépossédé de son fauteuil de dauphin dimanche par le Diaraf, la Sonacos a repris son bien hier.

Auteur d'une démonstration en déplacement (4-2) contre Dakar Sacré-Cœur au stade Alassane Djigo de Pikine, le club du Baol a réussi le grand coup de la journée. Le Ndiambour et Teungueth Fc se sont aussi illustrés lors de cette première journée de la phase retour. Notamment les Lougatois qui ont surpris les Mbourois à domicile (5-1), alors que les Rufisquois se sont relancés dans la course. Ils se rapprochent du podium au moment où Ngb Niary Tally sombre dans la zone rouge. Génération Foot confirme son leadership.

Les résultats

Mbour Pc - Ndiambour : 1-5, Génération Foot - Ngb Niary Tally : 4-1, Diambars - Diaraf : 1-1, Linguère - Stade de Mbour : 1-0, Dakar Sacré-Cœur - Sonacos : 2-4, As Douanes - Casa Sports : 1-1, Teungueth Fc - Guédiawaye Fc : 2-0. Us Ouakam exemptée.

TEUNGUETH FC - GUEDIAWAYE FC (2-0) : ABOUBACRINE SALL ENFONCE LE GFC

En match comptant pour la 16e journée, Teungueth Fc a battu (2-0) hier Guédiawaye Fc au stade Léopold S. Senghor. Mi-temps : 1-0. Aboubacrine Sall est l'auteur des deux buts (30e et 54e).

Avertissements : Pape Sassy Diallo (20e), Faly Ndao (32e) de Teungueth Fc ; Mouhamed Guèye (31e) de Guédiawaye Fc. Arbitres : Sidy Camara, assisté par Amdy Kassé et Omar Sylla ; tous de la Cra de Louga.

Teungueth Fc : Moussa Sarr, Mody Traoré, Mamadou F Barry Papa Sassy Diallo, El H. Moularou Baldé, Boubacar Cissokho, Auguste Malo, Faly Ndao (Mouhamadou L Dia, 71e), Malick Sambou (Théophile D. Preira, 53e), Aboubacrine Sall (cap), Mamadou Singoura (Mouhamed T Ndong, 82e). Coach : Souleymane Diallo.

Guédiawaye Fc : Abdourahmane Ngom, Ibra Ndiaye, Bassirou Goudiaby, Babacar Wade, Dominique Gomis, Cheikh A. B. Sarr (Diabel Fall, 60e), Abdel Kader Diop (Sigui Diagne, 67e), Pape M . Thiombane, Pape Mouhamed Niang (cap - Baye Malick, Diop, 54e)), Zakaria Darboe, Mohamed Guèye. Coach : El Malick Diop.

Malgré l'arrivée d'un nouveau coach sur le banc, le Guédiawaye Fc n'arrive toujours pas à redresser la situation périlleuse. Après le revers de Saly (1-3) lors de la précédente journée, contre Diambars, les banlieusards dakarois ont encore subi hier face au Teungueth Fc. Des Rufisquois qui ont confirmé leur éclatant succès (3-0) face à la Sonacos le week-end dernier.

C'est Aboubacrine Fall, en bon capitaine, qui a montré la voie du succès à ses partenaires en réalisant le doublé ; d'abord sur pénalty (30e) ensuite sur un exploit personnel à la 54e minute. Un avantage mérité même si son attaquant, Mamadou Singoura, peu inspiré, a raté à plusieurs reprises l'occasion de tuer le match. Mais tout compte fait les rufisquois repartent chez eux avec ce succès qui leur permet de faire un bond de quatre places (8e à 4e).

DAKAR SACRE CŒUR - SONACOS (2-4) : DIX DERNIÈRES MINUTES FATALES AUX SICAPOIS

En match comptant pour la 16ème journée de la ligue, la Sonacos a battu Dakar Sacré-Cœur sur le score de 4 buts à 2. Mi-temps: 1-1. Buts: Ablaye Dieng (34e )) Ibrahima Faty (81e et 84e), Ansoumana Diamé (94e +4) pour Sonacos. Pape Meïssa Bâ (26e )) et Souleymane Sylla (92e) pour Dakar Sacré-Cœur. Avertissements: Abdou Razac Diop (19e), Youssoupha Koné (33e), Moustapha Ndiaye (77e) pour Dakar Sacré-Cœur. Sagna Ousmane (52e), Hamidou Diallo (60e), Malick Fall (85e) pour Sonacos. Rencontre arbitrée par Idrissa Konaté assisté de Demba Badiane et Victor Dieng tous de la Cra de Thiès.

DSC : Abdou razac Ndiaye (G), Andelinou B Corréa (Cap), Souleymane Sylla, Traoré I. Sonko (Honoré Gomis, 70ème mn), Albert J. Boughazelli, Alassane Ndao, Pape Meïssa Ba, Moustapha Ndiaye, Antoine A. Tendeng (Mamadou Diop, 88ème mn), Youssoupha Koné, Mouhamed Thiam (Moussa Dièye, 70ème mn). Entraîneur: Bruno C. R. Rohart.

Sonacos : Cheikh Ndoye Lo (G), Souleymane Diallo, Tabakh Sèye, Ablaye Dieng, Hamidou Diallo, Ansoumana Diamé, Ousseynou Guèye (Malick Fall 61ième mn), Papa Ibrahioma Niang (Ibrahima Wade, 73ème mn), Sagna Ousmane (Ibrahima Faty, 61ème mn), Papa Doudou Diatta, Serigne M. Niang. Entraîneur: Cheikh Guèye.

Dans ce match, les Sicapois n'ont pas du tout démérité car ayant tenu tête aux huiliers pendant les trois quarts du temps réglementaire au cours desquels Dakar Sacré-Cœur s'est payé quelques occasions de buts. Mais c'est la Sonacos qui sonnera la première alerte dès la 6e minute lorsque son attaquant vit son tir repoussé par le gardien adverse. Le premier but de la partie est intervenu à la 26ème minute et sera l'œuvre de Pape Meïssa Bâ. Six minutes plus tard, c'est Abdoulaye Dieng qui égalisait sur pénalty (34e). A la reprise, Ibrahima Faty fit son entrée pour signer un doublé en trois minutes (81e et 84e). Mais dans le temps additionnel, Abdoulaye Sylla profitera d'un cafouillage pour réduire le score. Le dernier mot reviendra aux huiliers grâce à ce but libérateur d'Ansoumana Diémé (90e+4).