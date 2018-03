Sénégal: Idrissa Seck décrie la gestion du régime

Le leader de Rewmi s'est rendu, avant-hier, à Darou Mouhty. Il a été accueilli par Serigne Modou Kara Abdou Khoudoss. « Ce qui paie dans l'attachement avec Serigne Touba, c'est ce qui est incrusté dans le cœur et que nul ne sait appréhender sauf le concerné », a déclaré l'ancien maire de Thiès. Idrissa Seck a été à Deukheulé aux mausolées de Momar Anta Sally Mbacké et Lat Dior Diop. Idrissa Seck a évoqué sa foi au fondateur du mouridisme. Serigne Modou Kara s'est réjoui de cette visite à Darou. Avant son passage à Darou Mouhty, Idrissa Seck a prôné la mise œuvre d'un programme d'assainissement de trois (3) ans à Touba. Il a décrié la gestion du régime. Idrissa Seck qui a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, compte, selon son entourage, passer 10 jours à Touba.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.