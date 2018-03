Madagascar: Rap gasy - Bemaso de nouveau en selle

Pour l'histoire, Bemaso trouve sa genèse vers 2004 grâce au regroupement de trois rappeurs. Initialement, Sôlô, Bobo et Masaka ont formé B-masô. Au fil du temps, d'autres Mc rejoignent le groupe et le nom change en « Bemaso Maximum street » ou « Bms ». Actuellement, Rah-Tah, Bonose Gorilla , Pabl, Sôlô, Daia, Zawa et Raf Devilla constituent le groupe.

Intitulé « Ny tolona tsy miova », Bemaso reste fidèle à son image, versant toujours dans le rap pur et dur. Pour ce faire, la bande à Sôlô reprendra ses anciens titres, mais fera également découvrir de nouveaux morceaux par la même occasion. Brolik sera également de la partie en qualité d'invité. Gardant en tête l'esprit de partage, on les retrouvera toujours avec ces textes directs, sans langue de bois qui leur ont forgé une notoriété de fer dans le monde restreint du rap underground. Avec l'émergence du rap commercial, Bms garde toujours le même principe avec des messages terre à terre avec des textes explicites, tout en gardant le style « dur ».

