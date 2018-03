Madagascar: Salon du chocolat et de la gourmandise - Va pour la deuxième édition

Volet social. Allant plus loin, le Salon du chocolat et de la gourmandise n'est pas seulement fait de gâteries et de douceurs, car en aval, les organisateurs misent beaucoup sur le volet social de la chose. Selon Mireille Rajaonary, du Wendnesday Morning Group, « les fonds récoltés durant le Salon permettront de continuer la réhabilitation de l'Ecole primaire publique d'Ankorondrano, avec l'aide de jeunes chômeurs du quartier comme main-d'œuvres» relate-t-elle, lors d'une conférence de presse, hier. Le projet pilote continuant, un réfectoire et un espace de vie seront installés dans l'établissement.

L'idée est de découvrir une fois de plus, les grandes maisons du chocolat comme Robert, Arche de Noé, ou encore Colbert, qui célèbrera par ailleurs ses 90 ans d'existence par la même occasion. Entre autres, plusieurs stands présenteront l'art culinaire malgache revisité si on peut se permettre le terme, apportant ainsi un renouveau dans les entremets typiquement malgaches comme le « mofo gasy ».

Fête des saveurs. Si le chocolat fera l'objet de la principale attraction et présenté sous toutes ses coutures, les gourmands seront bien servis en participant à l'aventure gustative qui les attendra dans tous les recoins du Salon. Entre les pâtisseries, les friandises et la fontaine géante de chocolat, les animateurs entraineront les convives dans un voyage culinaire riche en saveurs.

Gourmandise quand tu nous tiens ! Ce n'est pas les adeptes de chocolat qui diront le contraire ! Pour le bonheur de ces derniers, le Salon du chocolat et de la gourmandise entame une seconde édition ce samedi. 25 professionnels de friandises sous toutes leurs formes et leurs dérivés se rassembleront au Carlton Anosy.

