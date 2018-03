Madagascar: Olivier Solonandrasana - Jean Ravelonarivo - Deux Premiers ministres candidats à la Présidentielle

Cavalier seul. Menacé de limogeage depuis un certain temps et bousculé par des parlementaires pro-régime qui ne cessent de réclamer son départ, Olivier Mahafaly Solonandrasana décide de faire cavalier seul, ne serait-ce que pour disperser les voix des partisans du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». Depuis quelques jours, il y a une dizaine de jours pour être exact, le locataire de Mahazoarivo a contacté de nombreux parlementaires dont ceux élus sous les couleurs des partis de l'opposition, des représentants des collectivités décentralisées et des agents dénoncentrés pour solliciter leur soutien. Il leur aurait expliqué que les donnes ont changé au Palais. Une allusion certainement au fait que la candidature de Hery Rajaonarimampianina ne fait plus l'unanimité dans les rangs des « kravaty manga » (cravatebleue). Quoiqu'il en soit, avec cette candidature d'Olivier Mahafaly Solonandrasana, deux Premiers ministres qui ont servi sous le régime Rajaonarimampianina seront en lice pour l'élection présidentielle au mois de novembre. Le prédécesseur d'Olivier Mahafaly Solonandrasana, le Général de Brigade Aérienne Jean Ravelonarivo lui aussi, a déjà préparé sa candidature depuis belle lurette. D'ailleurs, de sources bien informées, l'ancien locataire de Mahazoarivo prévoit d'officialiser sa participation à la course à la Magistrature suprême dans les jours qui viennent. Reste à savoir si ces deux patrons de l'Adminsitration seront de taille pour affronter d'autres candidats potentiels tels que les Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, ou encore le président candidat Hery Rajaonarimampianina.

En ordre dispersé. Le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » risque d'être fragilisé par la scission durant l'élection présidentielle. De sources bien informées, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana prévoit de se porter candidat à la Présidentielle qui aura lieu cette année. Les préparatifs seraient déjà en bonne voie pour l'actuel Chef du gouvernement qui, selon nos sources, disposerait déjà de 48 véhicules 4X4 prêts à être utilisés durant la campagne électorale. C'est peut-être dans le cadre de cette échéance électorale que le locataire de Mahazoarivo multiplie les descentes dans les régions. Ces derniers temps, il ratisse la partie Nord de la Grande Ile. Pas plus tard qu'hier, le Chef du gouvernement était à Ambanja après avoir été à Nosy-Be durant le week-end. D'après nos informations, Olivier Mahafaly Solonandrasana envisage de miser sur les électeurs du Nord et « des gens de la côte » pour sa première participation à une élection pérsidentielle. La question est toutefois de savoir sous quel parti politique il va se présenter. En tout cas, à en croire nos sources, l'actuel Premier ministre sera soutenu par une association dénommée « Ny Antsika jiaby izy ity ». D'ailleurs, cette association serait déjà en place au niveau de plusieurs districts.

