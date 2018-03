Madagascar: Caisse nationale de Prévoyance sociale - Formation en leadership à Antsirabe

En effet, le parcours professionnel d'Arizaka Rabekoto Raoul au sein de la CNaPS peut être qualifié de « success story » dans la mesure où depuis son arrivée à la tête de cette caisse nationale, les prestations et l'administration de la CNaPS se sont améliorées. Le président de l'église luthérienne de Madagascar, Dr David Rakotonirina a quant à lui salué cette initiative, car elle permet de sensibiliser les citoyens, dès leur jeune âge, à l'importance et la pertinence de la bonne gouvernance dans le développement d'un pays.

C'est désormais chose faite, car 400 étudiants issus de cette école ont pu bénéficier d'une formation, ou plutôt d'échanges enrichissants axés sur le leadership dans le management, avec Arizaka Rabekoto Raoul et ses collaborateurs. Le leadership des jeunes constitue un levier d développement socio-économique important dans la mesure où il permettrait à ces jeunes de définir clairement leur vision et d'y croire fermement, tout en se donnant les moyens qu'il faut pour les concrétiser.

