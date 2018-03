Madagascar: Formation de masse - Débat sur l'éducation par le Hip Hop au Plaza ce jour

Ouverts à tous les lycéens (des établissements publics et privés), le programme Ciné-débat entend les mettre sur le même pied d'égalité.

Mis en œuvre par la direction de la formation de masse du ministère de l'Education nationale, le programme en question - qui entre dans le cadre des activités péris et parascolaires des établissements - a pour objectifs - en plus de garder les mêmes opportunités offertes aux lycéens - de promouvoir le «life Skills» ou «les compétences de vie». Ces dernières doivent, dans ce cas, être obtenues au cours de la vie. Et devraient concrètement être mises en avant par le biais de thématiques qui entrent dans le cadre du quotidien des publics cibles.

A cet effet, c'est la corrélation entre le hip hop et l'éducation qui sera débattue ce jour. Un évènement qui s'annonce comme fort intéressant étant donné les avis et propos qui entourent le monde du hip hop. Propos et avis qui ne sont pas du tout flatteurs côté éducation.