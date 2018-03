Burundi: Les violences faites aux femmes inquiètent dans le pays

Et elle poursuit : "Nous continuons aussi la prise en charge psychologique parce qu'une victime de violences doit trouver une prise en charge globale". Les victimes bénéficient également d'un accompagnement juridique pour les plus nécessiteuses.

Les cas de violences sexuelles sont complexes et souvent monstrueux. Micheline Tuyihayagize témoigne. Sa voisine mineure, a été aussi violée. "Devenue veuve, ma voisine s'est remariée ailleurs. Son second mari a violé et engrossé sa fille."

"Elle a neuf ans. Elle a été surprise quand elle dormait. L'agresseur a défoncé la porte et mes voisins ont entendu des cris. Quand ils sont intervenus, l'auteur les a poussés contre le mur et il est parti. Ils ont trouvé ma fille déjà violée. Elle a été hospitalisée mais n'a toujours pas recouvré sa vie normale."

Une victime nous confie néanmoins son témoignage mais elle a préféré emprunter un autre nom pour conserver son anonymat. "Je préfère m'appeler Jeanne Munezero. "En rentrant chez moi, à mi-chemin, avec mon enfant au dos, j'ai rencontré les jeunes dits Imbonerakure et ils m'ont violée. Le lendemain, ils m'ont intimidée. Ils m'ont dit que si je tente de porter plainte, ils vont me tuer. J'ai eu peur."

Selon les défenseurs des droits de la femme, les violences sexuelles touchent quasi exclusivement les quartiers les plus défavorisés de la ville. Les victimes refusent le plus souvent de témoigner par crainte pour leur sécurité mais aussi de la stigmatisation sociale qui en découle.

Les associations de défense des droits des femmes affirment que le phénomène s'est amplifié avec la crise et les victimes le plus souvent n'osent pas témoigner. Pour marquer cette journée, certaines ont brisé le silence.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.