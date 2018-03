Madagascar: BNI Madagascar - Un pôle GTB pour les opérations internationales

Durant cette rencontre, plusieurs conseils ont été suggérés pour assurer une fluidité, une optimisation et une rapidité des transactions que ce soit au niveau national ou au niveau international. Pour diminuer le risque de change dans les transactions internationales, BNI MADAGASCAR a présenté un produit approprié que ce soit à l'export ou à l'import en respectant la réglementation de change. D'ailleurs, Mme Nio Tine CHUK, Chef de service de la Finance extérieure du ministère des Finances et du Budget était présente pour rappeler la réglementation en vigueur et faire connaître le nouveau système SIG-OC.

Alexandre MEY, Directeur général de BNI Madagascar a présenté, à cette occasion l'équipe du pôle Global Transaction Banking (GTB) qui s'occupe des opérations internationales. En effet, compte-tenu de l'exigence des clients et de la complexité des pré-requis internationaux lors des opérations transfrontalières, BNI Madagascar a présenté ses différents « Correspondents banker » et les différents services qui permettent d'accompagner au mieux les clients dans leurs transactions internationales.

Une initiative fructueuse, car elle a permis à la banque et ses clients de se connaître davantage, de comprendre les préoccupations des différents acteurs pour une meilleure fluidité des informations et des transactions dans une approche gagnant-gagnant pour les clients.

