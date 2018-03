Madagascar: Skandal Buffet - Olombelo Ricky & friends enchantent les mélomanes

Ces deux jeunes, jolies et talentueuses invitées : Dina Voakaly et Rosa Zanamiaritsoa séduisent elles aussi les spectateurs. Elles réalisent de belles prouesses vocales qui surpassent celles des grandes divas. Une bien belle soirée que ces retrouvailles avec Olombelo Ricky & friends au Skandal buffet.

Entouré de sa jeune équipe, le chanteur, vendredi soir, s'empare de la scène du Skandal Buffet avec cette facilité déconcertante dont lui seul détient le secret. Dès les premières notes, le public est baigné dans l'ambiance. Enthousiaste et heureux d'être à pareil rendez-vous. Le chanteur débute le concert par des titres plus soft et continue avec des chansons plus connues. « Mbola zaza », « Napetrany », ou encore « Ikala ngita » sont repris en chœur par le public.

