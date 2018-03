Madagascar: Une cyclogenèse proche du nord-est du pays

Le futur cyclone sera baptisé dans les prochaines 72 heures.

Quelques jours seulement après la frayeur causée par la formation, l'évolution et le passage du cyclone Duamzile dans l'Océan Indien, le service de la météorologie de Madagascar a annoncé hier - via un bulletin spécial - un risque important de cyclogenèse au Nord-Est de Madagascar. « Situé actuellement à environ 1.000 km au nord-est de Madagascar, le système en formation gagne en puissance».

Aussi, «les données disponibles montrent des conditions atmosphériques et océaniques excellentes pour le développement d'un système ». « Développement qui pourra se faire proche du pays » lit-on dans le bulletin. Ce dernier d'ajouter que « le système en question s'approche de plus en plus de la côte Nord-Est du Pays », mais « qu'à l'heure actuelle, il est difficile d'établir un scénario déterministe sur la trajectoire future du système ».

Même si le stade maximal que le futur cyclone pourrait avoir reste inconnu, les probabilités pour qu'il soit un cyclone intense restent à craindre sachant que Madagascar pourrait être traversé par deux cyclones au moins et quatre au plus durant cette saison cyclonique. Et dont l'un d'entre eux sera un cyclone intense, selon toujours les prévisions. Si ce n'est pas pour cette semaine, ce sera donc pour une autre fois, mais pour cette année.