Congo-Kinshasa: "Les tribunaux populaires pourraient aider en Ituri"

Une réponse aux problèmes et aux besoins des victimes, mais une réponse également au problème structurel de la justice congolaise. "Les modèles de tribunaux populaires que nous sommes en train d'expérimenter pourraient constituer une réponse au problème de l'Ituri. Parce que les structures actuelles ne sont pas en mesure de recevoir les volumes de tous les cas actuels et cela permettrait d'éviter la corruption", estime-t-il.

C'est un acteur majeur du documentaire de Milo Rau "Le tribunal sur le Congo". Ce film sorti en fin d'année dernière est tiré de la réunion pour un procès civil à Berlin et Bukavu de victimes, de coupables, de témoins ou encore d'experts de la guerre du Congo. Maître Sylvestre Bisimwa est originaire du Sud-Kivu, membre du barreau de Bukavu, spécialiste des droits de l'homme. Présent à Berlin dans le cadre de la campagne de récolte de fonds visant à dupliquer l'expérience du tribunal sur le Congo, celui-ci explique la soif des populations congolaises d'une justice impartiale, non basée sur la corruption comme c'est le cas actuellement.

