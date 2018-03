Congo-Kinshasa: Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers

"Nous vivons une embellie des matières premières, notamment le cobalt, le cuivre, et même le coltan sur le marché international. Aujourd'hui, la tonne métrique du cobalt est à 80 000 dollars américains. Les entreprises disent qu'elles veulent partir, mais c'est du chantage. Elles ne vont pas partir! L'argent, on peut en trouver partout. Maisce n'est pas le cas des minerais. Notre sous-sol regorge de plus de 60% de cuivre, de cobalt et de coltan. S'ils ne veulent pas se conformer au code, certes nous aurons des difficultés, mais d'autres partenaires viendront", affirme-t-il, convaincu.

Autre aspect de leurs préoccupations, c'est le climat morose qui règne au sein de la fédération des entreprises du Congo, FEC, qui, à travers sa chambre des mines, n'a pas réussi à assurer indépendamment et de manière efficace l'interface avec le gouvernement et le Parlement dans la phase finale des discussions autour du code minier.

Le face-à-face tant attendu entre le président Joseph Kabila et les patrons des géants miniers de la RDC a lieu à Kinshasa. Outre les sept chefs d'entreprises, le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, et Albert Yuma, président du patronat congolais, ont pris part à cette rencontre.

L'enjeu porte sur la révision de certaines dispositions du nouveau code minier congolais qui ne satisfait pas les groupes miniers, notamment à cause de la hausse de la redevance sur le cobalt et le cuivre.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.