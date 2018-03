Congo-Kinshasa: Controverse en RDC autour du nouveau code minier

D'après la société minière Darton Commodities, environs dix milliards de dollars de cuivre et de cobalt sont exportés de RDC chaque année. Parmi les principaux exploitants, on trouve la compagnie canadienne, installée en Suisse, Glencore - qui exploite la mine de Mutanda - ou encore lses Chinois de China Molybdenum.

"L'actuelle version finale du code minier est une version qui est avantageuse à la population et à la communauté congolaise. C'est une version qui est le fruit et le résultat d'un long processus qui a commencé depuis bientôt cinq ans, qui a été consultatif et participatif", s'est réjoui maître Alexis Muhima, de l'Observatoire de la société civile pour les minerais de paix de Goma, dans l'est de la RDC.

