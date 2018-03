Congo-Kinshasa: La vie à Bunia marquée par la violence qui secoue Djugu

Pour éviter que la situation s'aggrave, Bonaventure Lokadi ne voit qu'une solution : « Arrêter les violences pour que les populations puissent rentrer dans leurs lieux d'origine, commencer déjà leurs activités agricoles, si cela est possible. Parce que, si tout cela s'arrête, on peut aussi déjà préparer les activités agricoles pour la seconde saison et 2018 ».

Un vrai problème pour Bonaventure Lokadi, inspecteur provincial de l'agriculture pour la province de l'Ituri : « Nous n'aurons plus le temps de semer, on n'aura pas de production agricole au niveau du territoire de Djugu. La production devra sensiblement baisser au niveau de la province ».

La situation est d'autant plus grave que la saison agricole B de l'année 2017 avait connu un échec avec la prolongation de la saison sèche. Les agriculteurs de Djugu espéraient se rattraper ce mois de mars, mais ce ne sera pas possible.

Marqué par des violences qui ont provoqué plus de 300 000 déplacés depuis environ trois mois, Djugu est considéré comme le grenier de la province de l'Ituri. « C'est un territoire poumon de la province d'Ituri et qui - je dirais même -, nourrit en grande partie au moins à 50% ou 60% la ville de Bunia », explique Fimbo Lebiliye, le maire de Bunia.

