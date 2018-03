Angola: Le MPLA en faveur de l'application du Programme d'Appui à la production Nationale

Luanda — Le Bureau politique du MPLA (Parti au pouvoir en Angola) a apprécié le Programme d'Appui à la production Nationale, la Promotion des Exportations et les remplacements des Importations, ayant recommandé la responsabilisation claire et objective dans son application, en définissant les objectifs, les calendriers et les responsables pour son exécution.

Un communiqué final rendu public lundi à l'issue de la IIème réunion ordinaire du Bureau Politique du MPLA souligne que durant la session dirigée par le président du parti José Eduardo dos Santos, ont été appréciés le rapport d'activités de cet organe au Comité Central en 2017 et le respectif bilan du degré d'application du plan des tâches de la même période.

Les participants à cette réunion ont appelé les militants, sympathisants et amis du MPLA de garder la sérénité, l'harmonie, la cohésion et l'unité au sein du Parti, d'opter pour les pratiques urbaines et constructives pour que les angolais puissent continuer à construire un pays où il fait bon vivre.